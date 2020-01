Landtag Bayerns Parteien schärfen ihr Profil Die Landtagsfraktionen starten in Winterklausuren, um ihre Ziele 2020 festzuzurren. FW und AfD tagen in der Oberpfalz.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Als Koalitionspartner stecken Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger und CSU-Chef Markus Söder oft die Kopfe zusammen. Bei den Winterklausuren 2020 kämpft aber jeder für sich, um seiner Partei möglichst viel Profil zu verschaffen. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Bayerns Parteien starten mit einem Zwischenzeugnis in den Taschen in ihre Winterklausuren. Die „Noten“ der Bürger sind als Ansporn zu verstehen. Die CSU verharrt laut neuer Sat.1-Umfrage trotz hoher Zustimmungswerte für Ministerpräsident Markus Söder und sein Kabinett bei mageren 38 Prozent – und damit weit entfernt von absoluten Mehrheiten. Die Grünen stabilisieren sich bei 20 Prozent – zu Zeiten des größten Höhenflugs waren es aber schon 23 Prozent gewesen. Freie Wähler und AfD liegen mit zehn Prozent gleichauf – für die Partei von Hubert Aiwanger ist das trotz Regierungsbeteiligung ein kleines Minus im Vergleich zur Landtagswahl 2018, für die AfD trotz einer Serie parteiinterner Querelen ein Quasi-Gleichstand. Die SPD steckt mit ihren acht Prozent weiter in der Krise. Die FDP hat sich mit sechs Prozent ein klein wenig von der bei Wahlen alles entscheidenden Fünf-Prozent-Hürde wegbewegt. Alles Werte, bei denen sich in den Parteien niemand sorglos zurücklehnen kann. Speziell wegen der Kommunalwahl am 15. März, die eines der beherrschenden Thema der Klausuren ist, die diese oder nächste Woche starten.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### #### ########### ## ### ######## ### ################# #######. #### #### ######, ### #### ################### ####### ##### ### ######## ######### ###, ## ### ############# ## ### ############ ##### ## ######. ### ####### ### ################## ###### #### #### ### ############## ## ##### ####. ### ###### ### ###### ###### ########. ######## ######## ###### ### ### ######### ### ##### ### ##########.

### ### ##### ##### ##### ### #### ##### ############ ######. ## #### ## ####### ############ ### ###### ### ##### ### #### ####### ############# ### ####### ### #####. ####### ### #### ## #### ### #######-######### ### ### ### ### ####, ### ######### ########## ######### #### ####. ###################### ###### ### ######### ######## ########### ######. ### ##### ############## ##### ######### ### ### ###### – ### #### ### ############ ##### ###-#### ##### ### ##### #####, #### ## #### ################### ##### ########## ###. ### ### ######## ##### #### ################# ### ###############. ### ########## ################ ###### #### ######## ## ###### #### #########. ### ####### ###### ## ###### ###### ## ####### ##### ### ## ############ ### ################## – ## ### ########### ###### ##### #### ###-###### ######## #####-###########. ### ## ############ ### ######## ##### #### ##### ###### ## ######## ###. ######## ###### ##### ####### ### ########### ### ########### ### ##### ## ###########, ##### ########, ### ### ########### ### ############## ############## ####### ### ##########, ######### ########.

### ############## #### #### ##### #### ######## – ###### ###### #### ## ########## ##. #### ######## ##### ## #### ########, #### ########## ##### ## ### #########. ## #### ### ###### ######, ### ## ################ ############ #################### #### ############## #########. ### ##### ######### ###### ### ## ######### ########## #### ### #########. ####### ### ######-######-####### ### ## ###### ######## – ### ###### ######## ######### #### ### #############. ### ################# ############ #### ##### ##### ###### ### ### ############ ############ #### ############. ## #### #### ## ################ ######### ### #####-##-###-###########. ### ### ####### ## ################ ###### #### ### ############ ######## ### ##### ###-###-###### ## ######## ###########, ## ### ### ################# ### ########### ################ ###########. ### ##### ######## ########### ## ########### ############ ## ########## #### ## ## ################ ## ###### ########. ############## ####### ####### ####### ####### ### ########### ##### #### ### ####### ########, ### #### ### ############## ### #################.

### ######-################ #### #### ##### ###### ## ########. ## ### ############# ###### ############, ######### ### ############. ### ##### ##### ##### ### ### ############## #######, ### ### ######### ### ######### ### ########### ########## ####. ### ################# ### ############# #### ####### ######## ##### ########. #### #### ####### ### ##### ################# ### ################ ##### ### ### ###### – #### ######, ### ### ### ###### #### ###### ########## ######.

### ### #### #### ########## ## #############: ## #### ## ############### ## ######### ######### ### ############### ## ### ######### #######, #####, ###### ### ###########. ####### ########## ### ### ##### ##### ### ###-################## ##### ###### ###########, ######## ### #####-############ „#### ########## ###### #### ## ####.“

### ### ###### ######## ## ####### ############## ########. ### ### ######### ################ #### ## ##### #### #####, ############## ### #### ## ######. ######## ###### ### ### ##### ####: ### ######### ####### ### ### #### ## ########## ## ### ######### ######. ## ### ### ######## ### ### ######### ###### ####, ## ### #### ##### ##### ###### ######### ### ########## ########## ###. ### ### ####### #### ## ### ##### ####### ## ############## #####. #### #### ### ###### #############.

##### ### ###### #### ### ###-####### #### ##### #########, ### ### ##. ### ##. ###### ## ######### #### ###########. ## #####, #### ##### ############## – ### ######## ########### ########. ### ############# ### ########### ########### ###### ###### ###### ##### ### ######### ######. ## #### #### #### ######## ### #### ### ############### ######## ### ### ##########-########### ######## ########## ######. ### ########### ### ### ############### ####### – ###### ##### ###### ###### ################## ###### ### ########### #########. ########## ###### #### #### #### #### #### ########## ######## ### ##### ##### ### ########### ## #########.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!