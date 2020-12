Anzeige

Finanzen Bayerns Plan für neues Grundsteuergesetz Füracker verspricht, dass es einfach wird und keine Vermögenssteuer durch Hintertür kommt. Heftige Kritik kassiert er doch.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Die Grundsteuer wird bei Eigentümern fällig - indirekt aber auch bei Mietern. Foto: Lino Mirgeler/picture alliance/dpa

München.Finanzminister Albert Füracker hat Pläne für ein neues bayerisches Grundsteuergesetz vorgelegt, das die Sache für Bürger, Unternehmen und Kommunen einfach, transparent und unbürokratisch machen soll. Bei einer Pressekonferenz in München informierte er am Dienstag über Details der neuen Grundsteuer B, die für Grundstücke und Immobilien fällig wird - und das nicht ohne Stolz. „Wir halten Wort.“ Bayern hatte im Bund erfolgreich für eine Länderöffnungsklausel gekämpft. Den Nutzen hätten Eigentümer und Mieter, sagte Füracker. Der Finanzminister kassierte trotzdem vehemente Kritik - aus anderem Grund. Bei der Reform wird wegen der Blockade des Koalitionspartners Freie Wähler auf eine Grundsteuer C für baureife Grundstücke verzichtet. Der bayerische Gemeindetagspräsident und Abensberger Bürgermeister Uwe Brandl nennt das eine „Kriegserklärung“.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#####-######-##################### ####### ####### ##### ####### ####### ## ########## #### ###### ###### #########. ## ##### ##### ###### ### ###### ### ###### ####### ################### ## #########, ##### ########### ####### ####### #######: „### ### #### ## ##### ################ ##### – #### ##### #### ### ##### ### ########### #.“

### #### ########## ########### # #### ## #### ######. ### ########## ##### ### ### ###### ### ######################## ### #### ######, ## ### ### ######### ######## ### ##### #### ################ ########## #####. ###### ##### #### ### ###### ############# ### ############ ##, ### #### ############ #### ############## #### ###### ##### ########. „### ############## ######, ### ### #### #############, ##### ### ########## ################## ## ############, ############# ################ ##### ### #########. ##### ####### ####### ## ######## ##### ########## ############### ###### ### ##“, ##### ########.

### ### ############## ### ### #### #### ##### ### #############. „### ###### ###### ##### ####### #### #### ## ### ###### #####, #### ### ####### #### #### ####.“ ## ###### ### ######## ####### ## #######, ### #### ############ ########## ##### ### #### ######### #### ###### ########.

### ### ########### ########### ###### ### ######### #### ######### ###### ######## ### ########### ############ ### ###########. ### ########### #### ### ### ######## ####### ### ##### ##### ### ############# ## ### ########### ###############. ### ######## ##### ######### ####### ## ######. ### ######### ### ###### ### ######### ##### #### ### ######### #,# ########## ####.

### ############# ####### ### ### ########## ### ########### ###### ######## ##########: ################## ######## ### #### #### ### ############ ## #####, ############## ### ## #### #### ### ############. ### ########### #### ## ##### ######## ### ## #######, ## #### ## #### ### ############ ######### ######. ### ######## ########### ### ######### #### ########### ######### ##########. ### ################### #### ######## ### ######## #. ###### #### ############ ### #### ### ######### ######, #### #### ### ####### #### ### ############## ######. ### ###### ##### ###### ######## #### ##### ########## ######## #######. „### ######## ########### ##### #### ### ########## #### ### ###########“, #### ########.

##################### #### #########

### ############## ###### ### ############### ### ### ######## #####, ### ###### ### ### ###### ########### ######## ##### ###########, ### #### ##################### ## ########## #####. #### ### #### ######## ########### ### ######## #### ## ### ####### ###. ## #### ## #,# ########## ####, ##### #,# ########## ### #########. ######## ######### #### ########## ## ##. ######## ### ##### ######### ########## ### ### ####################. „### ######## ###### #### ### ### #########“, ##### ##.