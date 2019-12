Fussball Bayerns Salihamidzic sieht Chelsea-Duell zuversichtlich Der FC Bayern will die Favoritenrolle im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea „absolut“ annehmen.

München.Das sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Montag nach der Auslosung der ersten K.o.-Runde in der Fußball-Königsklasse. Der deutsche Serienmeister tritt zunächst auswärts in London an, das entscheidende Rückspiel steigt dann in der heimischen Allianz Arena. „Klar, mit der Mannschaft, die wir haben, stellen wir uns dem“, sagte Salihamidzic.

Kapitän Manuel Neuer erinnerte im hauseigenen TV-Kanal an die herausragende Form der Bayern in der Gruppenphase mit dem 7:2-Erfolg bei Chelseas Liga- und Stadtrivalen Tottenham Hotspur. „Die Jungs auf der Insel wissen, dass wir da sind“, sagte der Torhüter. „Ich denke, dass wir mit gesundem Selbstvertrauen in die Spiele gehen können.“