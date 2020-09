Anzeige

Schulbeginn Bayerns Schüler gehen wieder zur Schule Das neue Schuljahr beginnt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr vieles anders. Ein Überblick.

Mail an die Redaktion Ein Grundschüler einer ersten Klasse trägt seine Schultüte am ersten Schultag in die Schule. In Bayern beginnt am 8. September für 1,65 Millionen Schüler das neue Schuljahr. Foto: Robert Michael/dpa

Regensburg.Die Sommerferien sind vorbei, an diesem Dienstag starten rund 1,65 Millionen Schüler in Bayern in das neue Schuljahr. Vieles ist in diesem Herbst anders. Die Corona-Pandemie macht besondere Maßnahmen und Hygieneauflagen notwendig. So gilt an den ersten neun Schultagen an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht auch im Unterricht. Je nach Infektionsgeschehen in den einzelnen Regionen könnte die Maskenpflicht im Unterricht verlängert oder sogar auf Grundschulen ausgeweitet werden.

Die Rahmenbedingungen für den Unterricht in Bayern hat das Kabinett rund eine Woche vor Schulstart beschlossen. Die Umsetzung liegt bei den Schulen vor Ort. Und so bereiten die Schulleiter ihre Häuser ganz unterschiedlich auf den Schulstart vor. Wir werfen ein Blick in die weiterführenden Schulen in Regensburg:

Ein besonderer erster Schultag für Erstklässler:

Auch der erste Schultag für Bayerns ABC-Schützen läuft in diesem Jahr anders ab. Für Einschulungsfeiern in geschlossenen Räumen gilt zum Beispiel die 1,5-Meter-Abstandsregel und eine Obergrenze von 100 Personen. Der erste Schultag wird also an jeder Schule anders organisiert. Wir liefern einen Überblick über die Situation in Stadt und Landkreis Regensburg.

Mehr Schulbusse sollen Infektionsschutz garantieren:

Ein Thema, das viele Eltern vor dem Schulbeginn beschäftigte: Wie kommen die Kinder in der Region trotz der Pandemie vor einer Infektion geschützt in die Schule? Schulbusse sind in der Regel voll besetzt. Mehr Schulbusse sollen die Situation etwas entzerren. Außerdem ist die Disziplin der Schüler beim Thema Maskenpflicht gefragt.

Der Blick in die MZ-Region:

