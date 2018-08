Sicherheit Bayerns Schulen werden zu Tatorten Die Kriminalität nimmt leicht zu: auf 1,4 Straftaten pro Schule und Jahr. Härtere Strafen und Schulpsychologen sollen helfen.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Amtsgerichtsdirektor Clemens Prokop, Justizminister Winfried Bausback, Kultusminister Bernd Sibler und Thomas Schöniger, Vizepräsident im Pollizeipräsidium Oberpfalz (von rechts) Foto: Sperb

Tatort Schule: In Bayern kam es 2017 zu gut 8300 Straftaten, 2015 waren es 7200 Delikte. Die Zahl entspricht 1,4 Straftaten pro Schule und Jahr. Zum Vergleich: 2016 lag die Quote bei 1,3. Foto: Gabbert/dpa

Regensburg.Bayerns Schulen sind sicher – und sollen es auch bleiben: Mit dieser Botschaft gingen am Freitag Kultusminister Bernd Sibler (CSU), Justizminister Winfried Bausback (CSU) und der Oberpfälzer Polizeivizepräsident Thomas Schöniger an die Öffentlichkeit. Die Kriminalitätsrate steigt zwar, bleibt aber mit einer Fallzahl von 1,4 Straftaten pro Jahr und Schule relativ niedrig.

„Erfreulicherweise haben wir in bayerischen Schulen vergleichsweise friedliche Verhältnisse“, betonte Bausback. In Bayern solle kein Lehrer und kein Schüler Angst haben müssen, in die Schule zu gehen. „An unseren Schulen gilt Null Toleranz. Gewalt darf in diesem Land keinen Platz haben. Nirgends. Dies zu vermitteln ist ein wichtiges Ziel unserer Schulen“, betonte Sibler mit Blick auf Demokratie- und Werteerziehung.

Die Kriminalität an Bayerns Schulen nimmt seit 2015 wieder zu. Der Blick in die Polizeistatistik zeigt für 2017 gut 8300 Straftaten, 2015 waren es 7200 Fälle. Auffällig ist die Zunahme bei Körperverletzungen von 1400 im Jahr 2015 auf 2000 im Jahr 2017. Einen Zusammenhang mit der Migration leiteten die Sprecher aus den Zahlen nicht ab. Von den etwa 5100 Tatverdächtigen bei Körperverletzungen an Schulen im Jahr 2017 seien etwa 25 Prozent Nicht-Deutsche gewesen, sagte Schöniger. Bei den meisten Körperverletzungen handelte es sich um Zwischenfälle nach dem Muster „A ohrfeigt B“. Nur sehr sehr wenige Fälle rangierten unter „schwere Körperverletzung“.

Vom Diebstahl bis zum Drogendelikt: Die Grafik verdeutlicht Arten von Straftaten an Bayerns Schulen im Jahr 2017

Lehrer an Brennpunktschulen erhalten eine Zulage, eine Schulleiterin wirft angesichts von nicht mehr beherrschbarer Gewalt an ihrem Haus das Handtuch: Alarmierende Nachrichten, wie hier aus Berlin, waren ein Beweggrund, an einem Runden Tisch über die Lage in Bayern, über konsequente Ahndung und präventive Ansätze zu sprechen. Initiiert von Amtsgerichtsdirektor Clemens Prokop erörterten am Freitag zehn Vertreter von Politik, Behörden und Schulen im Regensburger Justizgebäude unter anderem den Umgang mit Cybermobbing – ein Thema, das besondere Sorgen mache, wie Bausback „als Minister und Familienvater“ betonte. Gerüchte, Drohungen und Demütigungen, die im Schutz scheinbarer Anonymität im Netz geschehen, würden Lehrer und Schüler – anders als am Biertisch – für alle und für lange Zeit sichtbar treffen. Deshalb müsse Cybermobbing auch härter bestraft werden als Beleidigung im analogen Leben. Bausback macht sich stark für einen Strafrahmen, der bis zu zwei Jahre Haft vorsieht. Bislang taucht Mobbing im Internet in unterschiedlichen Kategorien wie Beleidigung auf. Ein Straftatbestand Cybermobbing existiert nicht, belastbare Zahlen liegen deshalb nicht vor.

Damit Strafen bei jugendlichen Tätern wirken, sei es außerdem wichtig, Taten zeitnah zu ahnden. Bayerns Jugendstaatsanwälte und -richter seien besonders schnell und lägen auf Rang eins im Bundesvergleich.

„Wenn Gleichaltrige sagen: so geht’s nicht, hat das offenbar mehr Wirkung, als wenn Erwachsene das tun.“ Winfried Bausback



Gute Erfahrungen habe man mit Teen-Courts gemacht. Schülergerichte verhängen über Täter Bestrafungen wie Handy-Entzug oder Schadenswiedergutmachung. Wenn die Auflagen erfüllt werden, sieht die Staatsanwaltschaft von weiteren Verfolgung ab. „Das funktioniert in aller Regel gut“, so Bausback, die Erfolgsquote liege bei 90 Prozent, auch die Rückfallquote sei niedrig. „Wenn Gleichaltrige sagen: so geht’s nicht, hat das offenbar mehr Wirkung, als wenn Erwachsene das tun.“ Regensburg soll ab dem neuen Schuljahr die zehnte Stadt in Bayern werden, an der ein Schülergericht tagt.

Von der Körperverletzung bis zum Raub: Die Grafik verdeutlicht Arten von Straftaten an Oberpfälzer Schulen im Jahr 2017.

Kultusminister Sibler verwies auf eine Reihe von Maßnahmen, um Gewalt präventiv zu begegnen. Die Initiative „Schule öffnet sich“ stellt im neuen Schuljahr 100 zusätzliche Schulpsychologen und – ein Novum – Schulsozialpädagogen in den Dienst. Beiträge gegen Cybermobbing erwarte man sich auch von 50 000 digitalen Klassenzimmer, die auf den Weg gebracht sind, und von dem Test zur Handy-Nutzung an 135 Schulen.

„Jede Erziehung beginnt zuhause.“ Bernd Sibler



Sie heißen „Faustlos“, „Mit mir nicht“, „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ oder „Erwachsen handeln“: Ein ganzes Bündel an Initiativen verschiedener Träger macht sich in Bayern stark gegen Gewalt. Im Juli startete die Initiative „Werte machen Schule“ des Kultusministeriums. Schüler treten als Wertebotschafter für Respekt und Zivilcourage ein. „Jede Erziehung beginnt aber zuhause“, betonte Sibler. Werte wie Respekt und Empathie seien eine Grundwährung, die Schulen nicht allein vermitteln könnten.

Straftaten an Schulen in Bayern: hier der Überblick

Die Lage in der Oberpfalz entwickelt sich leicht gegen den Trend. Nach dem Pik 2016 (590 Straftaten), sank die Zahl 2017 wieder: auf 563 Straftaten. Gewalt sei auf Einzelfälle begrenzt und in der Oberpfalz seien keine Brennpunkte an bestimmten Schulen zu erkennen, heißt es im Papier des Polizeipräsidiums.

Opfer von Gewalt an Schuler werden nach der Polizeibilanz vor allem die Kinder und Jugendlichen, wesentlich seltener die Lehrer. Das liegt laut Simone Fleischmann, Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, auch an der Kriminalitätsstatistik. Taten, die nicht angezeigt werden, mit denen sich aber Psychologen, Jugendpolizisten, Eltern und Lehrer befassen, tauchen in dort nicht auf.

Fleischmann sieht die Lage weniger entspannt als die Sprecher der Regensburger Runde. Sie drängt auf Null-Toleranz: „Jede Tat muss angezeigt werden“, um zum offenen Umgang mit dem Tabuthema Gewalt an Schulen zu ermutigen. Es brauche klare Handlungsleitfäden, fordert sie, ähnlich wie der Bayerische Philologenverband, und eine offizielle Statistik, die an Schulen erhoben wird, die die Dunkelziffer aufhellt und die ein realistisches Bild gibt. „Dann erhalten wir auch eine klare Aktenlage darüber, welche Schulen besonders betroffen sind und auch, ob Migration eine Rolle spielt. Das ist nicht easy und nicht nice to have – aber wir brauchen ein ehrliches Bild. Wir müssen aufhören, unangenehme Fakten unter den Tisch zu kehren.“

Straftaten an Schulen in der Oberpfalz: hier der Überblick.

Den Runden Tisch in Regensburg und angekündigte Maßnahmen wie die neuen Stellen für Schulpsychologen begrüßte Fleischmann am Freitag auf Nachfrage unseres Medienhauses. Minister Sibler reagiere nun offenbar auf BLLV-Forderungen. Auch eine Ausweitung der Ressourcen für Supervision ist laut Ministerium im neuen Schuljahr geplant.

„Der Vater, der dich um acht Uhr vor der ganzen Klasse zusammenbrüllt. Der Schüler, der dich vorn an der Tafel zu ohrfeigen versuch: Das verletzt dich, das macht dich fertig.“ Simone Fleischmann



Fleischmann, die zwölf Jahre lang selbst eine Schule geleitet hat, drängt auf eine kostenfreie Supervision für alle Lehrer aller Schularten. „Der Vater, der dich um acht Uhr vor der ganzen Klasse zusammenbrüllt, weil er mit der Schulaufgabe nicht einverstanden ist. Der Schüler, der dich vorn an der Tafel zu ohrfeigen versucht. Die Whatsapp, in der du als verblödetes Rindvieh bezeichnet wirst“: Solche Fälle kommen in der Polizeistatistik nicht vor, sagt Fleischmann. „Aber das verletzt dich, das macht dich fertig. Du wirst nicht mehr wie vorher der Klasse gegenüberstehen.“

