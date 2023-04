Ampel-Koalition Bayerns SPD-Chef warnt Bundes-FDP vor Vertragsbruch

In der Debatte um den Mieterschutz in Deutschland hat Bayerns SPD-Landeschef Florian von Brunn die Bundes-FDP vor einem Bruch des Koalitionsvertrags gewarnt. „Wir haben glasklare Vereinbarungen im Koalitionsvertrag: Die Obergrenze für Mietsteigerungen muss deutlich gesenkt werden. Auch ein verbesserter Mietspiegel steht da drin. Das ist extrem wichtig für Mieterinnen und Mieter“, sagte von Brunn der Deutschen Presse-Agentur in München.

dpa