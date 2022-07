Landtagswahl Bayerns SPD-Chef will Landtags-Spitzenkandidat 2023 werden

Der bayerische SPD-Partei- und Fraktionschef Florian von Brunn will seine Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im Herbst 2023 führen. Das kündigte der 53-Jährige am Samstag in einer Sitzung des SPD-Landesvorstands in München an. Der Landesvorstand habe ihn dem Parteitag im November anschließend einstimmig als Spitzenkandidaten empfohlen, teilte von Brunn mit.

dpa