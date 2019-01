Parteitag Bayerns SPD-Spitzenduo hat einen Plan B SPD-Chefin Natascha Kohnen und ihr Generalsekretär stellen sich am Samstag zur Wiederwahl – mit Strategien gegen die Flaute.

Von Christine Schröpf

Treten beim Parteitag wieder an: SPD-Chefin Natascha Kohnen und ihr Generalsekretär Uli Grötsch.

München.Die bayerische SPD liegt in jüngsten Umfragen bei neun Prozent, ist damit noch unter das Landtagswahlergebnis 2018 gerutscht. Im sozialen Netzwerk Twitter versucht sich der bayerische SPD-Generalsekretär Uli Grötsch gerade in Selbstironie: „Servus. (...) Sie kennen mich vielleicht durch meine #GreatestHits wie ,wir arbeiten jeden Tag daran, dass das wieder besser wird‘ oder ,darauf hat die Situation in der Großen Koalition natürlich erheblichen Einfluss‘“. In den ersten zehn Stunden kassierte er dafür nur 19 Likes. Ein weit härterer Stimmungstest steht dem Oberpfälzer Bundestagsabgeordneten aber am Wochenende bevor: An der Seite der bayerischen SPD-Chefin Natascha Kohnen stellt er sich bei einem Parteitag in Bad Windsheim den 300 Delegierten zur Wiederwahl.

„Ein Ergebnis, das zeigt, dass es auch Unzufriedene gibt, würde nicht schaden.“ Der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler



Das Führungsduo Kohnen-Grötsch steht im Gegenwind. Bisher gibt es zwar keine Gegenkandidaten. Auch der hoch gehandelte Münchner Abgeordnete Florian von Brunn wiegelt ab, verweist auf die nun wichtigeren inhaltlichen Debatten, damit die SPD wieder „aus dem Schlamassel“ finde. Kohnen und Grötsch könnten dennoch abgestraft werden. „Ein Ergebnis, das zeigt, dass es auch Unzufriedene gibt, würde nicht schaden“, sagt der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler. Falsche Harmonie passe nicht zur debattenfreudigen Sozialdemokratie. Zum Gradmesser wird am Samstag, wie weit Kohnen und Grötsch die Wahlergebnisse bei ihrem Amtsantritt im Mai 2017 verfehlen: Sie hatte damals 88,3 Prozent erzielt, er lag mit 91,7 Prozent etwas darüber. Beide steckten damals voll Kampfgeist. Fußballfan Grötsch legte sich selbstbewusst Ziele: „Vorne aufs Tor schießen, hinten den Laden sauber halten und im Mittelfeld die Bälle verteilen.“

Grötsch plant Kampf gegen Rechts

Inzwischen herrscht Ernüchterung. „Niederschmetternd“, nennt Kohnen das Abrutschen ihrer Partei bei den vergangenen Wahlen. Den Parteivorsitz abzugeben, sei für sei trotzdem keine Option gewesen. „Ich klebe nicht am Stuhl, aber ich werfe die Verantwortung auch nicht hin.“ Wer überzeugt sei, die SPD besser lenken zu können, solle seine Gegenkandidatur anmelden. Bleibe ihre Bewerbung die einzige, erhoffe sie sich ein Signal des Rückhalts. „Ich brauche ein Ergebnis, mit dem ich arbeiten kann.“ Kohnen will als wichtigstes Projekt Lehren aus dem Landtagswahlkampf ziehen und die größte Schwachstelle ihrer Partei beseitigen. „Die Menschen haben tagtäglich gesagt: Ihr habt die richtigen Themen, eigentlich bräuchte es euch mehr denn je, aber ich vertraue euch nicht mehr“, sagt sie. Neues Zutrauen könne durch eine sozialdemokratische Vision für alle Lebensbereiche wachsen, von Bildung bis Wohnungsbau, vom ÖPNV bis zur digitalen Infrastruktur. „Wir sind uns sicher, dass wir einen guten Plan für die BayernSPD haben“, sagt Grötsch. Er hat sich als weiteren Schwerpunkt ein scharfes Abgrenzen gegen die AfD und ein aktives Vorgehen gegen Rechtsextremismus zur Aufgabe gesetzt. Die SPD werde Gegendemos anführen, Bündnisse gegen Rechts in Bayern vernetzen und Parteiräume als Treffpunkt zur Verfügung stellen. „Wir wollen die Speerspitze gegen Rechts sein und dabei stärker wahrgenommen werden.“

Die SPD und Natascha Kohnen Zur Person: Natascha Kohnen ist seit Mai 2017 bayerische SPD-Chefin. Noch im gleichen Jahr war sie auch zur stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden gewählt. Die 51-Jährige führte ihre Partei 2018 als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl. Kohnen lebt im Raum München, 2008 war sie erstmals in den Landtag gewählt worden. Vor ihrer Polit-Karriere hat sie an der Uni Regensburg Biologie studiert.

Wahlniederlagen: Die SPD ist seit längerem im Sinkflug: Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die Partei im Freistaat 15,3 Prozent erreicht, bei der Landtagswahl waren es noch 9,7 Prozent. Die Zahl der Abgeordneten in der Landtagsfraktion hatte sich damit nahezu halbiert. Auch die finanziellen Spielräume der Partei sind nun deutlich geschrumpft.

Rückendeckung kommt aus Gewerkschaftskreisen, denen die SPD traditionell nah ist. Christian Dietl, Geschäftsführer des DGB Oberpfalz, privat SPD-Mitglied, attestiert seiner Partei ein Gespür für die richtigen Themen und stellt sich schützend vor Kohnen und Grötsch. Über die jüngsten Wahlniederlagen dürfe gerne „heftigst“ diskutiert werden. „Aber es bringt nichts, bei jeder Niederlage Personen abzustrafen, die eigentlich einen guten Job machen.“ Die politische Lage im Land sei schwierig und stark von Populismus geprägt. „Je irrationaler die politische Diskussion ist, umso schwieriger ist es, mit wichtigen Themen Gehör zu finden.“

Wahlanalysen in der Oberpfalz

Der Oberpfälzer SPD-Chef plädiert fürs Kräftebündeln. „Wir müssen noch stärkeren Einsatz zeigen, um den weiteren Niedergang der SPD abzuwenden“, sagt Schindler mit Blick auf die Europawahl im Mai und die Kommunalwahlen 2020. Er weiß, dass das nicht die Antwort auf alle Probleme ist. „Keiner hat ein Rezept, das zu 100 Prozent aufgeht – weder der Parteivorstand noch ich.“ Die Oberpfälzer SPD trifft sich am 16. Februar zu einem eigenen Parteitag in Roding (Lkr. Cham), um die Lage ehrlich zu beleuchten. Schindler hat für Denkanstöße Ernst Wolowicz eingeladen. Der SPD-Mann und langjährige Kämmerer in München hatte erst kürzlich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung die Situation schonungslos beschrieben. Die SPD sei durch die Politik ihrer früheren Kanzler Helmut Schmidt und Gerhard Schröder Geburtshelfer der Grünen wie der Linken gewesen. Aktuell diskutiere die Partei weitgehend mit sich selbst. „Sie befindet sich in einem Circulus vitiosus.“

