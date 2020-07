Anzeige

Basketball Bayerns Trinchieri: Basketballer auf „Pfad“ der Fußballer Bayern Münchens neuer Basketball-Coach Andrea Trinchieri nimmt sich die Fußballer zum Vorbild und strebt mit seinem Team die höchsten Ziele an.

Merken

Mail an die Redaktion Der Basketballtrainer Andrea Trinchieri. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

München.Der Italiener kenne die Weltklasse-Kicker der Bayern sehr gut. „Diesem Pfad will ich folgen und Bayern-Basketball auf einem Elite-Level etablieren. Das möchte ich, das ist der Traum“, sagte der 51-Jährige am Freitag in einem Video-Interview des Vereins.

Der frühere Bamberger übernimmt den Bundesligisten zur neuen Saison und traut sich die Herausforderung zu. „Wir haben zwar noch keinen Kader, aber Ideen. Die Ziele sind einfach, da gibt es keine Zweifel, das ist der FC Bayern: Wir müssen um das Top-Level mitspielen, und zwar überall.“ Die Münchner wollen nach einer enttäuschenden Saison wieder Meister werden und auch in der Euroleague überzeugen.

Im kontinentalen Top-Wettbewerb rangierte das Team von Trinchieris Vorgänger Oliver Kostic beim Corona-Abbruch auf dem vorletzten Platz. Beim Bundesliga-Meisterturnier schied Bayern im Viertelfinale aus. „Für meinen Job muss man selbstbewusst sein, sonst wird man schon vor dem Beginn zerstört. Es wird hart, aber ich bin zuversichtlich.“

Gemeinsam mit Kaderplaner Daniele Baiesi, mit dem zusammen Trinchieri schon zu seiner Zeit bei Brose Bamberg sehr erfolgreich war, will der Italiener das bestmögliche Team zusammenstellen. Das wird eine erste Herausforderung, zumal Kapitän Danilo Barthel zu Fenerbahce Istanbul wechselt, ein Verbleib von Spielmacher Maodo Lo unsicher ist und US-Center Greg Monroe wohl nicht zurückkommt. „Ich bin wie ein Schneider“, sagte der Trainer. „Ich bekomme das Material, hoffentlich Seide oder Kaschmir, und muss einen perfekten Anzug herstellen.“

Der Coach sagte, er mache „keine Kompromisse, wenn es um Engagement, Aufopferung, Leidenschaft und Einsatz geht“. Seinen Spielstil müsse er an die Akteure anpassen; in Bamberg hatte Trinchieri mit schnellem Mannschafts-Basketball und vielen wendigen Guards Erfolg. „Man muss flexibel sein“, meinte er nun. „Adaption ist alles, das hat Darwin schon gesagt. Wenn man sich anpasst, dann überlebt man.“