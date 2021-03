Anzeige

Finanzen Bayerns zweiter Corona-Haushalt Mit 71,2 Milliarden Euro wächst Etat auf Rekordniveau. Für den Finanzminister ist das auch ein Beleg für die Stärke Bayerns.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Die Corona-Pandemie lässt den bayerischen Staatshaushalt zum zweiten Mal stark anwachsen. Auf einen Doppeletat inklusive 2022 wurde dieses Mal verzichtet. Zu groß bleiben die Unwägbarkeiten. Foto: Patrick Pleul/dpa

München.Nach teils heftigem Schlagabtausch zwischen Opposition und Regierungsfraktionen hat der Landtag den 71,2 Milliarden schweren Haushalt für 2021 verabschiedet. Sonderausgaben für Corona schlagen stark zu Buche. Finanzminister Albert Füracker erinnerte am Donnerstag aber daran, dass der Freistaat dank der stabilen Haushaltspolitik in früheren Jahren noch immer Spielräume hat. „Wir müssen nicht nachdenken: Was leisten wir uns nicht mehr, sondern wo können wir investieren.“ Eine Spitze setzte er in Richtung Berlin, wo Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz gerade freigiebig unterwegs sei. Er verweigere sich dem Wettbewerb „wer hat die meisten Schulden“, sagte der Oberpfälzer CSU-Chef.

### ##,#-##########-#### ########## ## #### ######### ### #######, ### ######## ## ######## ## ### ####### ########### #####. ######## ####### ###### #### ################### ### ###### #### ################### ######: ### ######### ######-####################, ### #### ##### ## ######## ######## ######, ###### ### ### ######### ######## ##########. ## ### ######## ### ###### ### ##### ### ######-#### ##########. ### ############## ### ### ####### ### ##### ##### #######, ### ### ### ############## ### ######### ####### ###. ######## ######## ##### #,# ########## #### ### ### #########.

### ### ################## ##### ### ######### ############### ### #####. „### ### ###, ### ### #### ###### ###### ### ######## ######## ####“, ##### ########. ######## ### ### #### ### ###############. ### ###### ######### ###### ### ### #### ### ### ####### ########. ## ### ############## ##### #####, ###### ######## ########### ### ### ########## #### ### ######## ## ################## ##### #### ######. #### ### ######### ## ####### ### ########, ## ##### ### ######### ## #### ## ####### ### ####### ####, ###### ### ####################### ## #####. ### ################## ###### ######## ##### #### #### ## #### ## ####### #########. ## ######### ### ###### #### ############# ## #### ### ## ######### #### ### ########, ## ### ###### ### #### ###. ### ######### ### ### ##### ##########.

######## #### ###### ######, #### ### ######-############ ### ### ## ########## #### ######## #######, ### ### ######## ####### ## ########### #### ## ##### ########### ############## #####. #### ###### ##### #### #,# ########## #### ##########. ##### ########## #### ##,# ########## ####.

### ######### ### ### ###############. ### ########### ###### ## ##### ########### ######## ## ##### ############ ########. ### ######## ######-###### ### ##### ######### ###### ### ##### ## ### ########### ###### ######, #### ### ######## ###### ## ##### ############## ######.

### ###### ######: ### ################, ### ##,# ####### ### ##### #########, #######: ##,# ########## ####. ### ################ ######### #### ### ##,# ########## #### - ##### ###### ##### ####### #### #### ############# ##########. ## ########## ### ############ ####### #,# ########## #### - ##### ########### ### ##### ### ########### ### ########### ### ####### ### ######. ########## ###### #### ### #### ####### ### ### #######. ### ######### #### #### ## ### ###############, ########### ### ##################. ### ########## ### ### ####### ### #### ###### ########## ####. ### ################## #### ##### #,## ########## #### ##########, ### ########### ###### ##### ### ########### ### ## ####### ### #### ####### ######## ### #########.

### ### ################ #### #,# ########## #### ##########. ### ### #################### ######## ###### ###### ### ######### #### ##############. ### #################### ######## #### ### ## ######### ####, ### ############## ########### ### ## ######### ####.

### ######### ############### ####### #### #### ########## ####. ### ############# ######## ######### #,# ########## ####, ### ################# ##### ##### ### ## #######.

########## ####### „##########“

### ########## ### #### ## #########. ######## ####### ### #### ###### ######## ####### #######, ########### ### ###-################ ###### ######. ### ################# ###### ###### ### ##### ####### ### ### ######### #### ### ############ ######### ######. ### ### ####### ####### #### ###### ###### #### ### ################ ###-####-###### - ######## ### ##### ########, ###### ### ########## ##### ####### ### ######### ##########. #### ### ### ############# ### ###### ## ### ##### ######. „### #### #### ### ######## #######.“

######-########### ####### ###### ######### ### #### ### #####-######### ##. ##### ####### ## ############# ## ###### #########, ### ### ###-############## ### ### ####### ### ######## ### #####################. ### ######## ### ######### #### ### ## ####. „### ######## ## ####### #####.“ ###-#### ###### ############ ############ ### #########, ### ######-##### „### ########## ## ############“. ### ########-###### ##### ################, ### „#######“.