Champions League Bayerntraining vor Man City mit Choupo-Moting und Mané Der FC Bayern München hat das Abschlusstraining für das Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City mit Eric Maxim Choupo-Moting bestritten. Der zuletzt wegen Knieproblemen fehlende Mittelstürmer könnte damit für Trainer Thomas Tuchel der dringend benötigte Hoffnungsträger auf Tore für den notwendigen hohen Sieg im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) sein.

Mail an die Redaktion Abschlusstraining FC Bayern auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

München.In der ausverkauften Allianz Arena muss der deutsche Fußball-Meister ein 0:3 aufholen, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Choupo-Moting hatte bereits am Montag wieder erstmals mit der Mannschaft trainiert. Der 34-Jährige wirkte auf dem Platz am Dienstag gelöst und beschwerdefrei. Allerdings waren nur die ersten 15 Minuten für Medien einsehbar. Die Übungseinheit begann mit einer halbstündigen Verspätung. Womöglich gab es zuvor noch eine längere Sitzung von Tuchel mit seinem Kader.

Auch der nach seinem Kabinen-Clinch mit Leroy Sané nach dem Hinspiel in Manchester vereinsintern für eine Partie suspendierte Angreifer Sadio Mané war beim Training im kühlen München dabei. Tuchel hatte angekündigt, dass der 31 Jahre alte Senegalese gegen Man City wieder zum Kader gehören werde. „Die Sache ist abgehakt“, sagte Tuchel schon am Wochenende nach dem 1:1 der Bayern in der Bundesliga gegen Hoffenheim ohne Mané.

Tuchel muss nur auf Torhüter Manuel Neuer und Abwehrspieler Lucas Hernández verzichten, die nach schweren Verletzungen langfristig ausfallen.