Umfrage Bayerntrend: Söder bundesweit Nummer 1 Der bayerische Regierungschef überflügelt mit Zustimmungswerten auch die Kanzlerin und einen unionsinternen Widersacher.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder steht in der Wählergunst auf Platz 1. Foto: Peter Kneffel/dpa

Regensburg.Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder liegt in der Wählergunst unangefochten auf Platz 1: Sein Zustimmungswert rangiert im neuen Bayerntrend des BR-Politikmagazins „Kontrovers“ bei 90 Prozent. Das ist im Vergleich der Länderregierungschefs der mit Abstand höchste Wert - der baden-württembergische Amtskollege Winfried Kretschmann (Grüne) folgt mit 78 Prozent auf Platz 2, die rheinland-pfälzische SPD-Politikerin Malu Dreyer mit 73 Prozent auf Platz 3. Kanzlerin Angela Merkel bringt es übrigens auf 68 Prozent. Söders unionsinterner Widersacher - der Nordrhein-Westfale Armin Laschet - auf 65 Prozent. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger - am Münchner Kabinettstisch Söders Koalitionspartner - rangiert in puncto Zustimmung bei 49 Prozent.

Absolute Mehrheit in Griffweite

Das Söder-Hoch beflügelt auch die r CSU. In der Sonntagsfrage zur Landtagswahl erreicht die Söder-Partei 48 Prozent und hätte damit trotz eines Rückgangs von einem Prozent im Vergleich zur letzten Umfrage weiter die absolute Mehrheit sicher. Die bayerischen Grünen legen um zwei auf 19 Prozent zu - bleiben aber unter dem Höchstwert von 25 Prozent, den sie Anfang des Jahres und damit vor Corona erzielt hatten. Die Freien Wähler stagnieren trotz Regierungsbeteiligung bei acht Prozent. Die AfD büßt ein Prozent ein und sinkt mit nun fünf Prozent auf das schlechteste Ergebnis in einem Bayerntrend seit 2015. Die SPD erzielt neun Prozent (minus 1). Die FDP rutscht auf drei Prozent und würde damit derzeit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Söders Rekordwerte sind nicht allein coronabedingt. Sein Ansehen hatte sich seit dem Amtsantritt im Oktober 2018 kontinuierlich nach oben geschraubt - mit einem allerdings kräftigen neuen Schub durch das Krisenmanagement nach Ausbruch der Pandemie. „Die Werte für Markus Söder scheinen kein Strohfeuer zu sein“, so die Einschätzung von Kontrovers-Redaktionsleiter Andreas Bachmann, der den Bayerntrend seit Jahren verantwortet.

Die bayerischen Corona-Maßnahmen, die die starke Handschrift Söders tragen, haben in der Bevölkerung breiten Rückhalt. 87 Prozent sind laut Bayerntrend damit zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Bei Anhängern von CSU und SPD ist die Zustimmung mit 96 bzw. 95 Prozent am stärksten ausgeprägt, bei der AfD mit 54 Prozent am geringsten. Besonders bei den Bürgern punkten können unter den Oppositionsparteien , die Grünen. Der Partei sei es gelungen, sich zu profilieren, indem sie sich um das Thema Kinderbetreuung und Familie kümmerte, während andere Parteien sich eher auf Lockerungen für Gastronomie oder Wirtschaft konzentrierten, sagt Bachmann. „Das macht sich jetzt bezahlt.“

Die Corona-Pandemie sorgt weiter für starke Verunsicherung unter den Bürgern. 64 Prozent haben große oder sehr große Sorgen, dass sich die wirtschaftliche Gesamtlage in Bayern verschlechtert - allerdings fürchten bisher nur 22 Prozent, dass sich ihre persönliche wirtschaftliche Lage verdüstert.

Trend zum „Urlaub dahoam“ Pläne: Die Sommerreisepläne 2020 sind stark von Corona geprägt - das Fernweh wird davon deutlich gebremst. Im Bayerntrend gaben 34 Prozent der Befragten an, dass sie dieses Jahr ihren Urlaub in Deutschland verbringen werden. 19 Prozent zieht es in das europäische Ausland, nur fünf Prozent haben sich für ein Ziel außerhalb Europas entschieden.

Abgehakt: Der Mehrheit der Befragten - exakt waren es 44 Prozent - hat das Corona-Virus Urlaubsfreuden allerdings komplett vergällt. Sie gaben an, wegen der Pandemie dieses Jahr ganz auf eine Reise zu verzichten. In der Urlaubsfrage haben sich Stand Mai schon die meisten Bürger festgelegt. Bei 84 Prozent ist die Entscheidung gefallen, nur 15 Prozent überlegen noch.

Deutlich gesunken ist die Befürchtung, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren. Nur noch acht Prozent schätzen das Risiko für sich selbst als „sehr groß“ ein (minus fünf Prozent), 21 Prozent betrachten es noch als „groß“ (minus acht Prozent). 45 Prozent bereitet dagegen die Ansteckungsgefahr „weniger große“ Sorgen (plus sieben Prozent), 26 Prozent brachten sie als „klein“. Die seit Ende April vollzogenen Lockerungen der Corona-Einschränkungen betrachten 67 Prozent der Bürger als „gerade richtig“. 18 Prozent gehen die Lockerungen dagegen zu weit, 13 Prozent wiederum nicht weit genug.

Abgefragt worden war im Bayerntrend auch, ob Bürger im Zuge der Corona-Pandemie langfristige Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte fürchten. 31 Prozent betrachten die Gefahr als sehr groß oder groß - 68 Prozent bereitet das aber kein Kopfzerbrechen. Für Verschwörungstheorien ist laut Umfrage knapp jeder Fünfte in Bayern empfänglich. „Anfällig sind vor allem junge Menschen mit niedrigem Bildungsstand“, sagt Kontrovers-Redaktionsleiter Bachmann. Es gibt laut Umfrage allerdings keine Alters- oder Bildungsschicht, die völlig gefeit wäre.

AfD-Anhänger für Theorien empfänglich

Eindeutig sind die Ergebnisse, wenn man die Parteienpräferenz berücksichtigt. Angesprochen auf die kursierende These „Die Gefährlichkeit des Corona-Virus wird ganz bewusst übertrieben, um die Öffentlichkeit zu täuschen“, stimmten 59 Prozent aus der AfD-Anhängerschaft zu. Im Umfeld der Freien Wähler zeigten sich 19 Prozent gegenüber Politik und Medien misstrauisch, bei der SPD waren es zehn Prozent, bei der CSU 12 Prozent. Grünen-Anhänger zeigten sich mit nur zehn Prozent besonders immun.

Reaktionen der Parteien

Infratest-dimap hatte für die Umfrage im Auftrag des Bayerischen Rundfunks von 20. bis 25. Mai insgesamt 1000 repräsentativ ausgewählte Bürger befragt. Freie Wähler und Grüne reagierten am Mittwoch als Erste auf die neuen Zahlen. Der Freie-Wähler-Chef und stellvertretende Ministerpräsident zeigte sich mit dem Acht-Prozent-Ergebnis für seine Partei zufrieden. „Wir sind auch in der Krisensituation sichtbar und ein fester Stamm an Wählern sieht, dass wir ordentliche Arbeit für unser Land leisten.“ Die Freien Wähler setzten die richtigen Akzente, betonte Aiwanger mit Blick auf die großen wirtschaftlichen Ängste der Bürger. „Diese Sorgen nehmen wir ernst.“ Der Wirtschaftsminister kündigte an, den Weg der Lockerungen der wirtschaftlichen Einschränkungen fortzusetzen und die Wirtschaft weiterhin gezielt zu unterstützen.

Bestätigt fühlt sich auch der Grünen-Landesvorsitzende Eike Hallitzky. Der 19-Prozent-Wert für seine Partei dokumentiere die hohe Wertschätzung der Bürger. Honoriert werde nicht nur die „kritische und konstruktive Rolle“, die die Grünen als führende Oppositionspartei in der Corona-Krise spielten. Vielen Menschen sei auch bewusst, dass die Klimakrise trotz Pandemie eine existenzielle Aufgabe bleibe.

