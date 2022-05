Basketball-Bundesliga Bayreuther Basketballer holen Masell als neuen Trainer

Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth hat einen neuen Coach. Der langjährige Assistenztrainer Lars Masell wird Nachfolger des Österreichers Raoul Korner. Dies teilten die Bayreuther am Freitag mit. Masell war von 2016 bis 2021 Assistent von Korner, in der vergangenen Saison arbeitete er als Co-Trainer von John Patrick in Ludwigsburg. Der 41-Jährige erhält nun einen Einjahresvertrag.

dpa