Basketball-Bundesliga Bayreuther Basketballer holen US-Spielmacher West

Medi Bayreuth hat den US-Spielmacher Jarrod West verpflichtet. Wie der Basketball-Bundesligist am Samstag mitteilte, spielte der 23-Jährige zuletzt in der ersten chinesischen Liga bei den Fujian Sturgeons. Er erhält in Bayreuth einen zunächst bis zum 31. Dezember dieses Jahres befristeten Vertrag.

dpa