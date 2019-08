Musik Bayreuther Festspiele enden mit „Tristan und Isolde“ Die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele gehen an diesem Mittwoch (28.

Mail an die Redaktion Stephen Gould und Petra Lang bei einer Probe zur Oper „Tristan und Isolde“. Foto: Enrico Nawrath/Festspiele Bayreuth/Archivbild

Bayreuth.August) mit der allerletzten Aufführung von „Tristan und Isolde“ unter der Regie von Chefin Katharina Wagner zu Ende. Die Festspiele seien „sehr positiv, sehr gut“ gewesen, bilanzierte Sprecher Peter Emmerich.

Tatsächlich war es in Bayreuth wohl noch nie so bunt, so glitzernd wie in diesem Jahr. Das haben die Festspiele vor allem Tobias Kratzer, dem Regisseur der spektakulären „Tannhäuser“-Neuinszenierung, zu verdanken, der damit nicht nur die Frage nach der Zukunft der Festspiele und ihrer künftigen Ausrichtung zwischen Avantgarde und etablierter Kunst stellte, sondern die Antwort gleich mitlieferte.

Es soll jung weitergehen im kommenden Jahr - oder relativ jung. Der österreichische Regisseur Valentin Schwarz (Jahrgang 1989) wird Richard Wagners vierteiliges Werk „Der Ring des Nibelungen“ inszenieren. Am Pult wird ihn der Finne Pietari Inkinen (Jahrgang 1980) unterstützen, der schon 2013 mit einer gefeierten „Ring“-Aufführung in Melbourne auf sich aufmerksam gemacht hatte.