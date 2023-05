Opernstar Bayreuther Festspiele trauern um Grace Bumbry Die Bayreuther Festspiele trauern um Grace Bumbry. „Wir verneigen uns von einer der größten Künstlerinnen ihrer Zeit“, schrieben die Festspiele am Montag auf ihrer Facebook-Seite. Mit ihrer Darstellung der Venus in der Richard-Wagner-Oper „Tannhäuser“ im Jahr 1961 habe sie Operngeschichte geschrieben. „Mit dem umjubelten Auftritt in Bayreuth stieg Bumbry zum europäischen Opernstar auf.“

dpa

Wien.Bumbry war die erste schwarze Sängerin bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth und galt als Wegbereiterin für andere schwarze Opern-Kolleginnen. Die US-Amerikanerin war am Sonntag im Alter von 86 Jahren in ihrer Wahlheimat Wien gestorben.