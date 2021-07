Anzeige

Energie Baywa wird nach Gewinnsprung optimistischer für 2021 Der Mischkonzern Baywa blickt nach einem deutlichen Gewinnwachstum im ersten Halbjahr zuversichtlicher auf das Gesamtjahr.

Mail an die Redaktion Ein grüner BayWa-Schriftzug hängt am Technik-Zentrum der BayWa AG. Foto: picture alliance /dpa/Archivbild

München.Statt eines moderaten Gewinnwachstums um bis zu 5 Prozent stellt das Management in einer Mitteilung vom Mittwoch für 2021 nun ein „erhebliches“ Plus von 10 bis 20 Prozent in Aussicht. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 215,3 Millionen Euro. Die Aktien des SDax-Konzerns zogen auf die Nachricht hin an und stiegen zuletzt um mehr als vier Prozent.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres erwirtschaftete Baywa auf Basis vorläufiger Zahlen einen operativen Gewinn von 144,6 Millionen Euro und damit rund 170 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Baywa setzt aktuell stark auf das Geschäft mit Ökostrom. So hatten das Energiegeschäft, aber auch der Agrarhandel bereits für ein starkes erstes Quartal gesorgt.

