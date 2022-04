Anzeige

Füssen Beamte finden 28 Joints in Brotzeitdose 28 Joints in einer Brotzeitdose haben Bundespolizisten bei einer Verkehrskontrolle nahe Füssen (Landkreis Ostallgäu) in einem Auto gefunden. Außerdem hätten die drei Insassen aus Rheinland-Pfalz rund zehn Gramm Cannabis und elf Gramm Haschisch in einem Koffer verstaut, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die 20-jährige Beifahrerin habe bei der Verkehrskontrolle in der Nacht zu Samstag außerdem ein unerlaubtes Einhandmesser dabeigehabt, hieß es. Sie, der 26 Jahre alte Fahrer und der 25-jährige Beifahrer wurden angezeigt.

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert einen Mann. Foto: Christian Charisius/Christian Charisius/dpa/Symbolbild

