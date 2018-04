Kriminalität Beamte stellen Verbrecher auf der A3 Der Ganove stand wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf der Fahnderliste. Auf der Autobahn A3 bei Passau ging er ins Netz.

Mail an die Redaktion Polizisten kontrollieren auf einem Parkplatz an der Autobahn ein Fahrzeug: An der A3 bei Passau wurde jetzt ein international gesuchter Krimineller gestellt. Foto: Axel Heimken/dpa

Passau.Dieser Mann hat einiges auf dem Kerbholz: Schleierfahndern ist am Sonntag bei einer Kontrolle an der Autobahn 3 bei Passau ein Ganove ins Netz gegangen, der wegen eines bewaffneten Raubüberfalls 2016 im Saarland mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde und sich zudem gar nicht in Deutschland aufhalten durfte. Der 28-jährige Niederländer wurde nach Polizeiangaben vom Montag darüber hinaus mit einem zweiten Haftbefehl gesucht, weil er wegen eines besonders schweren Diebstahls noch eine Restfreiheitsstrafe von 245 Tagen zu verbüßen hat. Außerdem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Der 28-Jährige kam ins Passauer Gefängnis in Untersuchungshaft.

