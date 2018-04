Fussball Beckenbauer: „Fürchte, wir haben einen Real-Komplex“

Merken

Mail an die Redaktion Spieler von Madrid (r.) jubeln neben den Gegnern von München über die gewonnene Partie. Foto: Sven Hoppe

München.Für Bayern-Ehrenpräsident Franz Beckenbauer wird Champions-League-Sieger Real Madrid langsam zu einem Angstgegner. „Ich fürchte, wir haben einen Real-Komplex!“, sagte der 72-Jährige der „Bild“-Zeitung (Freitag) nach der 1:2-Hinspielniederlage seines FC Bayern im Halbfinale der Königsklasse. „Dabei war es noch nie so leicht wie diesmal, sie zu schlagen. Die waren ja nicht überragend“, erklärte der frühere Fußball-Weltmeister als Spieler und Trainer. Bayern hat die vergangenen sechs Partien gegen die Königlichen verloren und muss nun das Rückspiel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in Madrid gewinnen, um doch noch ins Finale einziehen zu können.