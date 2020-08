Anzeige

Fussball Beckenbauer über Tuchels Team: „Verdammt gute Mannschaft“ Franz Beckenbauer schätzt die Chancen des FC Bayern München im Champions-League-Endspiel gegen Paris Saint-Germain auf 50:50 ein.

Mail an die Redaktion Franz Beckenbauer steht bei einer Veranstaltung auf einer Bühne. Foto: Ina Fassbender/dpa/Archivbild

Lissabon.„Es ist ein Spiel auf gleichem Niveau. Ich würde sagen, es steht 50:50. Manchmal braucht man auch das notwendige Quäntchen Glück. Wenn die Bayern das haben, werden sie das Spiel auch gewinnen“, sagte Bayern-Ikone Beckenbauer (74) am Freitag in einem auf der Homepage des deutschen Fußball-Rekordmeisters veröffentlichten Interview. Der deutsche Doublesieger trifft am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF/Sky/DAZN) im Champions-League-Finale auf den französischen Meister mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel.

Beckenbauer, Weltmeister als Spieler und Trainer, bewertet Tuchels Pariser Team als „verdammt gute Mannschaft. Es wird das schwierigste Spiel in dieser Champions-League-Saison. Ich kann bei ihnen keinen Schwachpunkt ausmachen und rechne mit einem sehr abwechslungsreichen Spiel“, sagte er. „Ich hoffe, dass sich beide Teams nicht allzu sehr verstecken, den Respekt nicht allzu groß werden lassen und so spielen wie zuletzt: frisch, fröhlich und einfach drauf los. Dann können wir ein schönes Finale erwarten.“