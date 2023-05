Titeljagd Becker rechnet mit FC Bayern: Tuchel der richtige Trainer

Der dreimalige Wimbledonsieger und FC-Bayern-Anhänger Boris Becker ist zuversichtlich, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister auch in dieser Saison wieder den Titel holen wird. „Ich glaube, dass einfach die Erfahrung, die Tatsache, dass man jetzt schon zehnmal in Folge Meister war, für sie spricht“, sagte der einstige Tennis-Star laut einem Bericht des Portals „Sportbuzzer“ bei der Verleihung der Laureus Awards am Montagabend in Paris.

dpa