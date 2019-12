Leute Becker-Tochter Anna Ermakova wird 20 und fürchtet das Alter Die Tochter von Boris Becker fürchtet ihren 20.

Mail an die Redaktion Das Model Anna Ermakova kommt zur Gala anlässlich des Mon Cheri Barbara Tages. Foto: Ursula Düren/dpa

München.Geburtstag im kommenden Jahr. „Ich mag gar nicht darüber reden, weil ich das Gefühl habe, ich werde alt. Da bekomme ich Angst, weil ich dann kein Teenager mehr bin“, sagte das Model Anna Ermakova (19) am Mittwochabend beim Mon Chéri Babara Tag in München. Auf dem roten Teppich trug sie ein Kleid ihrer Mutter Angela Ermakova. „Ich habe ihr immer gesagt: Wenn ich groß bin, ziehe ich es an. Und dieser Tag ist endlich gekommen.“

Derzeit sei sie mit ihrem Kunstgeschichtsstudium beschäftigt und damit, ihre Freunde zu sehen. Sie habe zuerst orientalische und afrikanische Kunst studiert, dann aber festgestellt, dass sie daran nicht sonderlich interessiert ist. Ihr derzeitiger Kurs gefalle ihr aber. Bei all der Arbeit komme sie sogar kaum dazu, Party zu machen.