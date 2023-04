Rechtsextremismus Beckstein überzeugt: NSU hatte Helfer an den Tatorten

Der ehemalige bayerische Innenminister und Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) geht weiterhin fest davon aus, dass der „Nationalsozialistische Untergrund“ an den Tatorten ortskundige Helfer hatte. Dies sei seine „feste Vermutung“, ohne dass er dafür einen Beweis habe, sagte der 79-Jährige am Donnerstag im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags. Er glaube insbesondere immer noch, dass die NSU-Terroristen Unterstützer im Raum Nürnberg gehabt haben müssen. Bei den Tatorten der Morde handle es sich um Orte, an die man auf der Durchfahrt nicht so ohne Weiteres hinkomme, sagte Beckstein unter anderem zur Begründung.

dpa