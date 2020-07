Anzeige

Kirche Bedford-Strohm nutzt Traktoranhänger für Kirchweihfeiern Mit ungewöhnlichen Kurzgottesdiensten hat am Sonntag der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm im mittelfränkischen Offenhausen Kirchweih gefeiert.

Merken

Mail an die Redaktion Heinrich Bedford-Strohm steht in München in der St. Matthäuskirche. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Offenhausen.Aufgrund den Hygienevorgaben konnte in der Coronakrise der Kirchweihgottesdienst in diesem Jahr nicht rund um die Kapelle auf dem 547 hohen Keilberg gefeiert werden. Stattdessen fanden Kurz-Gottesdienste an mehreren Stationen rund um den Berg statt. Bedford-Strohm wurde auf einem geschmückten Anhänger eines Traktors von einer Station zur nächsten gefahren. Nach Angaben der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Bayern kamen in der Vergangenheit bis zu 1000 Besucher zu den Kirchweihgottesdiensten auf dem Keilberg, der etwa 35 Kilometer östlich von Nürnberg liegt.