Standort durchgegeben Bedrängte Frau verfolgt Grapscher in Nürnberg selbst und verständigt Polizei

Nürnberg, Stadt.Ein Unbekannter hat eine junge Frau in der Nacht auf Samstag in Nürnberg sexuell belästigt. Die Frau hat kurzerhand selbst die Verfolgung des Tatverdächtigen aufgenommen.

Die Frau hat sich um etwa 1.30 Uhr in der Rothenburger Straße im Bereich des Plärrers aufgehalten, teilt die Polizei mit. Dort hat sie ein Mann unvermittelt im Intimbereich begrapscht. Die Frau ist dem Mann gefolgt und konnte der Polizei per Mobiltelefon den Standort des Tatverdächtigen durchgeben. So konnte eine Streife der Polizei Nürnberg-Mitte den Mann kurz darauf stellen.







Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen sexueller Belästigung ein.

− tka