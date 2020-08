Anzeige

Buch Beeindruckende Schönheit der Heimat Regierungspräsident beeindruckt: Verlagsleiter Josef Roidl überreicht 2000. Exemplar des Bildbandes „Faszination Oberpfalz“.

Von Tino Lex

Mail an die Redaktion Verlagsleiter Josef Roidl (l.) überreicht den Bildband „Faszination Oberpfalz“ an Regierungspräsident Axel Bartelt. Foto: Tino Lex

Regensburg.Aus terminlichen Gründen war es dem Regierungspräsidenten der Oberpfalz, Axel Bartelt, im Herbst 2019 nicht möglich gewesen, an der offiziellen Buchvorstellung des neuen Bildbandes von Fotograf Kai Ulrich Müller teilzunehmen. Daher nutzte Josef Roidl, Geschäftsführer des Battenberg Gietl Verlags, nun die Gelegenheit, dem Regierungspräsidenten das 2000. Exemplar „Faszination Oberpfalz“ zu überreichen. Axel Bartelt lobte die Arbeit des Regenstaufer Verlagshauses und nannte den Bildband eine „beeindruckende Hommage an die Schönheit und Vielfalt unserer Oberpfälzer Natur und Kulturlandschaft“.

Der international renommierte Fotograf Kai Ulrich Müller hat sich mit „Faszination Oberpfalz“, erschienen im Imprint Buch- und Kunstverlag Oberpfalz, selbst übertroffen. Spannend setzt er die Heimat in Szene: mit beeindruckenden Bildern der Oberpfälzer Städte, Momentaufnahmen der hiesigen Bräuche, fotografischen Zeugnissen geschichtlich relevanter Orte und traumhaften Naturbildern. Vom Kleinen Arbersee bis zur Tirschenreuther Teichpfanne, von der Nittenauer Geisterwanderung bis zum Further Drachenstich, von der Burgruine Flossenbürg bis zur Wallfahrtskirche in Neumarkt – zahlreiche Aufnahmen (und zugehörige Infotexte) zeichnen ein faszinierendes Bild der Oberpfalz. Die beiliegende DVD zeigt beeindruckendes Drohnen-Filmmaterial.