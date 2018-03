Prozesse

Befangenheitsantrag verzögert Zschäpe-Plädoyers weiter

Ein weiterer Befangenheitsantrag hat die Plädoyers von Beate Zschäpe im NSU-Prozess auch am Mittwoch verzögert. Der mutmaßliche Lieferant der „Ceska“-Mordwaffe, Ralf Wohlleben, lehnte zu Beginn der Verhandlung sämtliche Richter des Münchner Staatsschutzsenats am Oberlandesgericht ab. Weiterverhandelt werden soll am Dienstag.