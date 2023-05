Tiere Behörden in Österreich beobachten Braunbären-Nachweise genau Nach dem erneuten Nachweis eines Braunbären in Oberbayern wird die Situation auch im benachbarten Österreich aufmerksam beobachtet. Mehr als die Beobachtung, ob das Tier Richtung Salzburg weiterziehe, und ein Austausch der Informationen sei derzeit aber nicht möglich, sagte der Bären- und Wolfsbeauftragte des Landes Salzburg, Hubert Stock, am Mittwoch.

Mail an die Redaktion Eine Wildtierkamera-Aufnahme zeigt einen Braunbären im Landkreis Traunstein. Foto: Privat/Privat/Bayerisches Landesamt für Umwelt/dpa

Bad Reichenhall.Auch im Landkreis Berchtesgadener Land wird die Lage erst einmal ruhig beobachtet. Eine Sprecherin des Landratsamtes in Bad Reichenhall sagte, für den Bären sei zunächst das Landesamt für Umwelt zuständig. Bislang sei der Braunbär nur einmal kurz im Landkreis aufgetaucht, sagte sie. „Wir müssen erst einmal schauen, ob der längerfristig bei uns bleibt“.

Das Landesamt in Augsburg hatte am Dienstag mitgeteilt, dass am Montag im westlichen Teil des Berchtesgadener Landes ein Bär durch eine Wildtierkamera aufgenommen worden sei. Am Wochenende hatte ein Bär bereits eine Fotofalle im Landkreis Traunstein ausgelöst. Der Traunsteiner Landrat hatte nach dem Bärennachweis in seinem Kreis deutlich gemacht, dass er Braunbären im Hinblick auf mögliche Risiken für die Weidehaltung nicht dauerhaft dulden wolle.