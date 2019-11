Unfälle Bei Glatteis von der Straße abgekommen Im Landkreis Schweinfurt wurden zwei Frauen verletzt. Es waren die ersten Glatteisunfällen der Saison in der Gegend.

In dieser Zeit müssen Verkehrsteilnehmer immer mit überfrorener Nässe und Glätte rechnen. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Schonungen.Zwei Glatteisunfälle mit zwei Leichtverletzten haben sich am Mittwochmorgen im Landkreis Schweinfurt ereignet. In Schonungen kam eine 18-Jährige mit ihrem Auto von der glatten Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Bei Stadtlauringen verlor eine 49-Jährige wegen der Straßenverhältnisse die Kontrolle über ihren Wagen und stieß gegen einen Erdhaufen. Beide Frauen kamen verletzt in Krankenhäuser. Nach Angaben der Polizei waren es die ersten Glatteisunfälle der Saison im Landkreis. (dpa)