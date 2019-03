Menschen Bei ihm übernachtet die ganze Welt Olli Zilk hat als Filmredakteur bei ProSieben aufgehört. Er holt internationale Musiker nach Kötzting. Alle schlafen bei ihm.

Von Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion Eine Zeitkapsel: Olli Zilk in seiner 70er-Jahre-Küche Foto: Koller

Der Bad Kötztinger Bahnhof: Konzertveranstalter Zilk hat ihn gekauft und auch schon als Konzertlocation getestet. Gegenwärtig renoviert er das Gebäude. Foto: Koller

An der Wohnzimmertüre hängen die Pläne vom Bahnhofsumbau. Foto: Koller

Bad Kötzting.Olli Zilk öffnet die Tür – und man taucht in die 70er Jahre ein. Der Konzertveranstalter hat die dunklen Möbel der Oma behalten. Dazwischen leuchten Discjockey-Plattenspieler aus seiner Jugend. Rumpeljazz der Münchner „Hochzeitskapelle“ plätschert aus den Lautsprechern. Zilk kocht Kaffee und steckt sich eine Zigarette an. Dass er weit gereist und trotzdem verwurzelt ist, hört man. Der 47-Jährige wechselt zwischen Hochdeutsch und „Ketztinger“ Mundart. Songtitel spricht er in perfektem Englisch aus. Er wirkt so ehrlich und unverstellt, dass man ihn mögen muss. Plötzlich springt er auf. Die Mutter hat ihn zu Schwammerlbrühe eingeladen.

#### ####, ### ### ### ### ### ####?

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ### ### ### ##### #### #### ###### #### ### ####. ## ####### #### ### ######## ### #####: ###############, ######, ############ ### ##### ##########. ## ### ### ##### #################### ## ########. ### ######## ### ####. ## ### ####### #### ########### ### ##### ### ##### #######. ## ### #####, ## ##### #### ## ###### ### ### ###. #### ###### ### ###, ########### ### ### ###### ## #######, #### ## ##### #######. ### ##### #### #### ### ### ###### ### ### ### ## ####### ### ### ######.

##### #### ########## ## ###### ####### ######?

### ##### ### ##### ### ##### ######### – ### #####, ### ### #### ### ### #### ######## ### ########## ####### ####. ######### ##### #### #### #####. ### ### ### ##########, ## ######### ### ### ############# ######.

## ##### ##### ### #### #### ## #### ### ###

#### ### ##### ########### ##### #####.

#### #######, ### ### ### ## ########### ###### #### ## ########## ####### #########, ######## ####. ##### ##### ##### „## ##########“, #### ####### ### #### ############# ### ####### ##. (###### #### ###############) ### #### ##### ###########. ### ######## ####-#### #. ### # ### ######## ######### ### ### ## ###### ####. ### #### #### #############. #### #### #### ## ### ### ######## ### ##### #### #### ####, ####### ###. ### ##### ##### ### ### ####### ##### ###### ## ####, ### ########## ### ### #####. ########## #### ### ## ### #### ############ ## ########## ######### ### #### #######, ## ###### ## ###.

### ### ##### ######## ##### ## ####?

### #### ### ####### ######## ## ####. ### ##### ####, ### #### ### ####### #### ### #### ######### ########.

##### ##### ### ###### ### #### ######, ### ######## ### ##############?

######## ### ###### ###### ### ###### ##########, ##### ##########, #### ### ## ######### ######. ### ##### #### ### #### ### ######### ########. ## ## ### ### ###### ####, ##### ### ####### #########, ## ###### ########### ### #### ###### ## #######, ### ######## #### ##########, ### #### ### ###########. ### #### ##### ##### – #### ############ #### ### #####-#######. ### ###### ######-############### ### ### ####-###### #### ### ####. ### ####### #### ####.

##### ###### ### ## ##### ##### ##?

### #### #### ###### ##. ### #####-######### #### #### ##### ### ####### ########. ## ##### ### ########## #######, ### ### ####### #### ### ####### #########, #### ## #### ##### #####, ## ######## ###########. #### ##### ### ### #####-######### ##########, ##### ### ## ###### ##### ##### ######. ## #### #### ### #### ######, ### ### ####### ###### ###.

### ##### ## ### ########## ####### ### ### ########### #### ### ### ######## ############, ## ##### ###### ## ######### ###. ##### #### ### ##########?

## ### ######, ##### ### ### ##### ####. ## #### ############ ##### ### ##### ###. ### ###### ######### #### ### #####, ## ### ### ########. ### ######## ###### ########, ## ##### ###### ## ########. ### ##### ###### #### ### ### ####, ### ### ##### ######, ######### ######. ##### ### ######## #########, ###### #### ###### ##### #### #########: „##, ### ### ### ## #######“. ########### ######## ### ### ### ########### ### ### ##### ### #####, ### ### ####### ## #######. #### ######## ### ### ### ### ###############. ### #### ##### ##### ######, #### ######## ###### ########## ########. ######## ##### ##### ##-####### ###### ##### ###. ### ### ### #### ##### ### ######.

### ######### ##### ####### ### ####### ### ### ########. ### ##### ### ##### ### ######## #### ### ########?

### #### ###, #### ### ## ###, ### ###### ##### ##### ######## ## ########. ### ###### #### ####. ### #### ### ### #### #### ##### #####. ## ##### ##### ### ########## ###### ### ### ####### ## #### ##### #######. ### ######################## ##### ### ##### ########. „########“ ### ########, ##### #### ##### #### #### ### ##### ## ##### ##### #######. ### ######### ##### ### ### ### ######## ######## ##########, ## ####, ####, ######## #### #######. ## ####### ##### ### „###### #######“ ### ### #### ### ####### #### ### ### ## ##### ###### ## ######### ########, ####### #### ### ############## #### ####.

#### #####, ### ### ### ##### ########## ######.

##### ### ##### ####. ######## ### ######### #######. ### #### ##### #### ## #####. ###### ### ##########.

### ####### ######?

#### ### ## ##### ## ##### ################## ########### #### ### ## ### #### ## #### ######### ####, ###### ##### ## ########. ### ### ### #######.

###### ##################?

### #### #### ### ####### ## ###### ### ######### ########## ### ### #### ## ##### #### ##################. #### ##############, ### ### ### ### ##### ######, #### ##### ##### ##### ########. ### ##### ### ########### #### ########### ######## ######## ######, #### ##### ####### ###### ### ### ### #### ### ### #### #### #### #### ####### ## ####### ##### #####.

##### ##### ### ######### #########?

## ## ##### ##### ### ### ### #### ######. ### ######### #####. ### #### ###### #### ### #######, ##### ####### #### #### #####. ### #### #### ### ###### #### ### ### ######### ########.

### ###########?

#### ####. ### ### ### #### ##### ######## ### ##### ##########. ### ######## ######## ##### #####, ###### #####. ### ####### ##, #### ###### ##### ##### ##### ## ######. ### ##### ####### ### ### #########, ##### ### ######## ## #####.

####### ########### ### ###### ##### ### ####.

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### ######## ###### ### ### ##########: ###.################.##/########