Unfälle Bei Landshut: Fünf Schwerverletzte Horror-Unfall in Niederbayern: Ein Auto kracht frontal in einen Pkw. Fünf Opfer werden schwer verletzt geborgen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Landshut.Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der alten B 15 mussten alle Insassen mit schweren Verletzungen in Kliniken eingeliefert werden. Das teilte die Polizei Niederbayern am Freitagmorgen mit.

Ein mit vier rumänischen Staatsangehörigen aus Mittelfranken besetzter VW, Passat, befuhr am Donnerstag gegen 21.40 Uhr die alte B 15 von Landshut kommend in Richtung Ergoldsbach. An der Abzweigung nach Wölflkofen wollte der 26-jährige Fahrer nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegen kommenden Mercedes, der von einem allein im Fahrzeug befindlichen 34-jährigen Fahrer aus der Oberpfalz gelenkt wurde. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem alle fünf Insassen der beiden Pkw schwer verletzt wurden. Nach aktuellem Stand sind aber alle fünf Menschen außer Lebensgefahr. Die Verletzten wurden in umliegende Kliniken und Krankenhäuser eingeliefert.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Kfz-Sachverständiger mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Die B 15 war in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde von der Feuerwehr weiträumig umgeleitet.

Hier geht es zum Bayern-Teil.

Weitere Polizeimeldungen aus Bayern lesen Sie hier.