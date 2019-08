Kriminalität Bei Nabburg: 15 Kanaldeckel entfernt Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Ein unbekannter Täter hob zahlreiche Deckel aus dem Straßenbelag.

Mail an die Redaktion Ein Kanaldeckel im Straßenbelag: Im Landkreis Schwandorf hob ein unbekannter Täter 15 Deckel ab. Glücklicherweise blieb der Eingriff ohne Unfallfolgen. Foto: Jens Marx/dpa

Nabburg.Das hätte böse enden können: Ein unbekannter Täter hob in der Nacht zu Sonntag in Wölsendorf bei Nabburg insgesamt 15 Kanaldeckel ab und legte sie an den Straßenrand. „Glücklicherweise wurde dieser grob rücksichtslose Verkehrseingriff frühzeitig bemerkt“, schreibt Dienstgruppenleiter Franz Schönberger von der Polizeiinspektion Nabburg am Montagmorgen. Die Deckel wurden von Mitarbeitern des Bauhofs wieder eingesetzt, ein möglicher Verkehrsunfall wurde so verhindert.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bei der Inspektion unter Telefon (0 94 33) 24 04 0.

