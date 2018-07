Notfälle

Bei Rettungsaktion für Handy fast abgestürzt

Bei einer waghalsigen Rettungsaktion für sein Handy hat sich ein Mann in Coburg in große Gefahr gebracht. Ein Sicherheitsmitarbeiter des Schlossplatzfests rettete den Mann aus seiner misslichen Lage in etwa zehn Meter Höhe. Dieser hatte während des Fests auf einer hohen Arkade am Schlossplatz gestanden, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Plötzlich fiel seine Handy in die Tiefe und blieb auf dem Dach der aufgebauten Musikbühne liegen.