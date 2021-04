Anzeige

Kriminalität Bei Schokoladendiebstahl ertappt: Mann schlägt Zeugen Nach einem misslungenen Schokoladendiebstahl hat ein betrunkener Mann am Würzburger Hauptbahnhof einen Zeugen geschlagen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Würzburg.Der 59 Zeuge hatte gesehen, wie der 38 Jahre alte Tatverdächtige in einem Geschäft 13 Tafeln Schokolade in seine Tasche steckte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Als er den 38-Jährigen darauf ansprach, legte dieser die Tafeln zurück, schlug dem Zeugen zweimal mit der Faust ins Gesicht und rannte Richtung Innenstadt.

An einer Straßenbahnhaltestelle nahm ihn die Polizei am Sonntag demnach später fest und übergab ihn der Bundespolizei. Ein Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Der Zeuge erlitt den Angaben zufolge durch die Schläge eine blutende Wunde und musste kurzzeitig ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210419-99-264470/3