Kriminalität Bei Zoff zwischen Frauen fliegt ein Glas Bei Zwischenfall in einer Diskothek in Pfreimd war Alkohol in Spiel. Am Ende musste eine Kontrahentin ins Krankenhaus.

Mail an die Redaktion Der Zwischenfall in einer Pfreimder Diskothek rief auch die Polizei auf den Plan. Foto: Maximiliane Groß/Archiv

Pfreimd.Ein Zoff zwischen zwei Frauen am frühen Sonntagmorgen endete im Krankenhaus. Die Kontrahentinnen waren gegen 3.15 Uhr in einer Pfreimder Diskothek in Streit geraten. Erst schüttete eine 31-Jährige einer 36-Jährigen ein Getränk über den Kopf. Dann revanchierte sich die Andere, in dem sie aus kurzer Distanz ein Cocktailglas auf den Kopf der Widersacherin warf. Die 31-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und musste zum Nähen der Wunde ins Krankenhaus nach Schwandorf gebracht werden. Der Vorfall rief die Polizei auf den Plan. Die Beamten nahmen bei beiden Frauen einen Alkoholtest vor – er fiel in beiden Fällen positiv aus.

