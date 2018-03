Kirche

Beichtmobil macht Station in Bayern

Das Beichtmobil des katholischen Hilfswerkes „Kirche in Not“ macht Station in Bayern. Am Mittwoch (28. März) haben Interessenten in Bamberg am Maximiliansplatz von 10 bis 18 Uhr Gelegenheit, mit Pater Hermann-Josef Hubka ins Gespräch zu kommen - anonym und unabhängig vom persönlichen Glauben. Katholiken haben die Möglichkeit, die Beichte abzulegen. Seit 2004 ist Hubka mit dem Beichtmobil in ganz Deutschland unterwegs. In der Regel kommt er auf Einladung von Pfarrgemeinden in Städte oder zu Großveranstaltungen.