Landkreis Rottal-Inn Beifahrerin bei Autounfall tödlich verletzt

Bei einem Autounfall in Niederbayern ist eine Frau tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag um 15.00 Uhr im Landkreis Rottal-Inn. Ein 77-Jähriger kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Seine 91-jährige Beifahrerin und Ehefrau verstarb noch am Unfallort, trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern und Rettungskräften. Der 77-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei schließt eine Fremdbeteiligung aus.

dpa