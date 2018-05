Kriminalität Beifahrerin will Radio hören und fährt Auto gegen Wand

Merken

Mail an die Redaktion Ein Alkoholmessgerät der Polizei zeigt 0,0 Promille an. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Friedberg.Sie wollte nur im Auto warten und Radio hören, doch das endete für eine 36-jährige Frau mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer: Während ihr Begleiter bei einem Arzt in Friedberg war, wollte die Frau sich nach Polizeiangaben vom Samstag im Auto mit Radiohören die Wartezeit auf dem Beifahrersitz vertreiben. Dafür drehte die Frau den Zündschlüssel um - aber zu weit. Das Auto machte einen Satz nach vorne und prallte gegen eine Hauswand. Als Polizisten am Freitagvormittag den Schaden aufnahmen, ergab ein Alkoholtest bei der Frau einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die 36-Jährige muss nicht nur für den Schaden am Fahrzeug und der Hauswand aufkommen, sondern bekam auch eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.