Frühjahrskur Beim Abnehmen darf es keine Verbote geben

Nuss-Nougat-Creme zum Frühstück und Abnehmen? Das passt erst einmal nicht zusammen. Doch Ernährungsberaterin Julia Michal ist überzeugt davon, dass es beim Abnehmen keine Verbote geben darf. Lediglich bei den Mengen sollte man sich einschränken.

Freyung, Stadt.Julia Michal plädiert dafür, dass Abnehmen nur ohne Verbote funktionieren kann. Und sie rät, sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen – Misserfolge gehören ebenso zum Abnehmen wie Erfolge.

Wer kennt das nicht? Man reißt sich eine ganze Zeit lang zusammen, bleibt standhaft bei Kuchen, Schokolade und Co. und freut sich über die Erfolge, die sich auf der Waage zeigen. Doch spätestens wenn das Abnehmen ins Stocken gerät, geben viele frustriert auf und nehmen umgehend wieder zu.







Doch das muss nicht sein, wie Julia Michal versichert. Die Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin aus Freyung (Landkreis Freyung-Grafenau) rät stets, sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen. Sie gehören zum Abnehmen genauso dazu wie die Erfolge. Warum Julia Michal das so genau weiß? Weil sie es am eigenen Leib erlebt hat. Wie es ist, dick zu sein und Kleidergröße 56 zu tragen.

Tipp: Viel Obst und Gemüse, dafür weniger Fett

Auf Dauer kann Abnehmen am besten gelingen, wenn man keine Diät macht, sondern sich Zeit lässt, langfristig seine Ernährung umzustellen. „Abnehmen funktioniert nicht von heute auf gleich. Erst nach etwa 60 Tagen hat sich der Körper umgestellt, dann ist die Gewohnheit drin“, weiß Julia Michal aus Erfahrung und bietet ihre Abnehmkurse stets über drei Monate hinweg an. Sie rät, fünf Mal pro Tag Obst und Gemüse zu essen sowie beim Fett zu sparen und etwa zwischen 60 und 80 Gramm Fett pro Tag zu sich zu nehmen. Vom derzeit so häufig verbreiteten Verzicht auf Kohlenhydrate hält die Expertin wenig. „Auf Kohlenhydrate zu verzichten geht schlecht. Und wovon soll ich dann satt werden?“

Was Julia Michal wichtig ist: Beim Abnehmen darf es keine Verbote geben. Alle Lebensmittel sollten erlaubt sein. Und wer sich morgens zum Frühstück gerne eine Süßigkeit gönnt, sollte auch beim Abnehmen nicht darauf verzichten. „Aus meiner Sicht gibt es keine verbotenen oder ungesunden Lebensmittel. Jeder sollte individuell für sich entscheiden, was er essen möchte. Es muss zum Leben eines jeden Einzelnen passen. Natürlich kommt es auf die Mengen an, das ist klar, aber ich liebe zum Beispiel zum Frühstück meine Semmel mit Nuss-Nougat-Aufstrich und gönne sie mir auch. Natürlich nicht mehr wie früher mehrere davon, aber eine mit Genuss.“

Bewusstes Essen ist ein Thema, das Julia Michal sehr am Herzen liegt. Denn ihrer Erfahrung nach haben es viele Menschen verlernt, sich Zeit zum Essen zu nehmen und es auch zu genießen. Vielmehr werde häufig aus Zeitnot oder Stress zwischen Tür und Angel gegessen. „Ich rate immer, sich zumindest einmal am Tag 30 Minuten Zeit für genussvolles Essen zu nehmen“, betont die Ernährungsberaterin.

Feste und Grillfeiern sollte man bewusst genießen

Was ihr ebenfalls wichtig ist zu erklären: Bei jedem Abnehmen wird es Rückschläge geben von denen man sich allerdings nicht entmutigen lassen sollte. „Das gehört zum Leben dazu. Ebenso wie Feste oder Grillfeiern, bei denen man dann wieder mehr isst. Aber das ist in Ordnung, wenn man die Köstlichkeiten zum einen genießt und sich an den Tagen darauf wieder bei den Mengen einschränkt“, versichert sie.

Wichtig sei beim Abnehmen auch, nicht nur auf geringere Mengen beim Essen zu achten, sondern auch, sich mehr zu bewegen. Das muss zu Beginn nicht gleich in Sport ausarten, wie bei Julia Michal, die heute Halbmarathon läuft, sondern vielmehr geht es um tägliche Bewegung im Alltag. Die Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin rät zum Beispiel, jeden Tag mindestens zehn Minuten spazieren zu gehen, Kniebeugen zu machen oder beim Zähneputzen auf einem Bein zu stehen.

Julia Michal steht für Fragen rund ums gesunde Abnehmen am Dienstag, 14. März, von 19 Uhr bis 20 Uhr unter der Telefonnummer: 0151 / 578 17 180 zur Verfügung.