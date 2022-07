Anzeige

Über drei Millionen Euro Schaden Bekannt als „Lost Place“: Ehemaliges Charm-Hotel in Habischried abgebrannt

Mail an die Redaktion Flammeninferno im Bayerischen Wald: In Habischried ist das ehemalige Charm-Hotel abgebrannt. Foto: vifogra

Großeinsatz für Feuerwehren und Rettungskräfte in der Nacht im Landkreis Regen: In Habischried ist das ehemalige Charm-Hotel in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen an; der Schaden geht in die Millionen.

Der Brand in dem verlassenen Gebäude war am späten Samstagabend ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dach. Da der Komplex direkt an ein Waldstück angrenz, galt es zunächst ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.







Etwa 350 Kräfte der Feuerwehr waren am frühen Morgen noch immer im Einsatz. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, werden die Nachlöscharbeiten vermutlich bis zum Mittag andauern.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 3,5 Millionen Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Immer wieder unerlaubte „Gäste“

Das „Geisterhotel“ hatte in der Vergangenheit weit über die Grenzen des Landkreises Regen für Schlagzeilen gesorgt. Durch Videos bei youtube hatte das Hotel Bekanntheit in einer Community erlangt, die die Faszination für "Lost Places" - also verlassene Orten - gepackt hat. Seitdem kommen und steigen - unerlaubter Weise - in das Hotel ein.

