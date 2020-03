Medizin „Belastet, aber nicht im Krisenmodus“ Die Nordoberpfalz ist Bayerns Corona-Hotspot. Der Ärztliche Leiter des Katastrophenschutzes schildert die Situation

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Bayernweit gelten Ausgangsbeschränkungen, in Mitterteich herrscht Ausgangssperre. Dennoch schnellen die Infektionszahlen weiter in die Höhe. Foto: Nicolas Armer/dpa

Tirschenreuth.Die nördliche Oberpfalz wappnet sich weiter im Kampf gegen das Corona-Virus. Die Zahlen steigen massiv an. Weiterhin am Schlimmsten betroffen ist der Landkreis Tirschenreuth. Das Landratsamt meldete am Dienstag 504 Infektionen. Laut Landkreissprecher Wolfgang Fenzl seien zwar mittlerweile nahezu alle 500 Tests aus einer ersten Massentestung ausgewertet, derzeit stünden aber noch weitere rund 400 Ergebnisse aus einer KVB-Straße aus. Oberpfalzweit sind 1536 Menschen erkrankt. Mit 27 Todesfällen muss Tirschenreuth bayernweit inzwischen die höchste Todesrate vermelden. In Cham wurden gestern die ersten zwei Todesfälle bekannt (zwei Patienten über 80 Jahre alt), außerdem ein weiterer Fall in der Stadt Amberg.

#### ## ###### ########## ### ##### #####, ## ##### #### ### ####### ### ######### ###### ############### ### ### #### #### ## #################### #### ######## ###### ###### ######. ######### ######## #### ##, #### ### ######## #### #### #### ##### ######### #########, ### ############ ### ### ########### ####. „### ##### ## ##### ### #####, ####### ### ####, #### ######“, #### #########. #### ####### ##### ## #### ##### #### ######### #########, ### #### ##### ## ####### ####### ###### ######## #####. „#### ### ##### ##### ##-########, ### ######## #### ### ##### ##### ###,“ ## ### ### ######### ########-##### ########### ## ####, ### ### ######## ###### ########## ### #### ## ############## #########. ##### ###### ####### ##### ### #####-## #### ###### #### ########## #######, ## ### ######### ########## ##### ######### ## ### ############# ### ######## ######## ## ######, #### #########. ######### ### ########## ######### ###### #### ## ### ############# #### ############# #### ####### #######.

######### ####, #### ### ############# ##### ### ########## ################ ### ############ ##### ############# ####### ######## (###) ############# ###. „### ### #### ##########, ## ####### ##### ######## ############.“ ##### ####### #### ## ##### #######, #### ############ #####, ### ### #### ################# ######, #### ########## ############### ######## ### ## ##### ### ############# ########## ###### ######. #### ### ############## ### ### ######### ### ######### ##### ### ######## ## ### ###### ###### #############. ### ################# ### ## ##### ### ########, #### ## ### ######### ######### ### ####### #########, ### ### ############### ############ ## ####### #####, ##### ######### ######. ############## ####. „####### ### ## ## #######, #### ### ########### #### ### ###### ######### ###############.“ ### ######### ### ############### ############ #### ###.

### ##################, ### ## ##### ######### ## ######## ######-######### ############ #####, ### #### ##### ## #######. #### ### ####### ######## ############ ############ ################# ###### ####### ######### ### ### ##################-#########, #### #########. #### ### ############# ########## ############# #### ## ##########, ## ############# #### ######## ##### ##########, ###### ### ################ ## ########## #### ######.

######### ######, #### ### ######## ## ###### ##### ### ######### #### ### #####-##-######### #### ######## #####, „#### ### ######## ### ##### ## ###########“.