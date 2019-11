Brauchtum Benigna Munsi im Christkind-Kostüm Das neue Nürnberger Christkind zeigte sich erstmal im Kostüm. Sie wird die nächsten zwei Jahre als Christkind auftreten.

Mail an die Redaktion Benigna Munsi, das neue Nürnberger Christkind, während der offiziellen Kostümprobe im Staatstheater Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg.Das neue Nürnberger Christkind ist schon etwas aufgeregt, fühlt sich aber sehr wohl in seinem engelsgleichen Kostüm. Am Dienstag zeigte sich Benigna Munsi erstmals in dem Gewand mit goldenen Flügeln, Lockenperücke und Krone. „Ich fühle mich sehr gut gerade“, sagte die 17-Jährige. Mit strahlendem Lächeln posierte sie im Staatstheater für die Kameras. Theaterschneider hatten das Kostüm extra für die Schülerin angefertigt. Eine Jury hatte sie kürzlich für die nächsten zwei Jahre als Christkind gewählt. Für Aufregung hatte daraufhin ein rassistischer Kommentar auf der Facebook-Seite eines AfD-Kreisverbandes gesorgt. Munsis Vater stammt aus Indien, besitzt aber seit Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft. Hunderte Internetnutzer verteidigten die junge Frau daraufhin; der AfD-Kreisverband löschte den umstrittenen Post später und entschuldigte sich.

„Selbst wenn die AfD-Kreisvorsitzende sich von dem Eintrag distanziert hat, macht es die Aussage nicht besser“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. „Das Posting zeigt nämlich abermals den rechtsextremistischen Wind, der bei der AfD weht.“

Benigna Munsi wird am 29. November den Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnen.

