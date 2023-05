Sozialverband Bentele als VdK-Präsidentin wiedergewählt Verena Bentele bleibt vier weitere Jahre Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Die 41-Jährige erhielt am Dienstag bei der Wiederwahl auf dem Bundesverbandstag in Berlin 100 Prozent der Stimmen, wie der VdK mitteilte. Bentele führt den Verband mit rund 2,2 Millionen Mitgliedern seit 2018. Bekannt wurde sie als Spitzenathletin im Behindertensport. Bentele ist zwölffache Paralympicssiegerin und vierfache Weltmeisterin im Biathlon und Skilanglauf. Von 2014 bis 2018 war sie nach ihrer sportlichen Karriere Regierungsbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Verena Bentele (l), Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Foto: Britta Pedersen/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin.Als wichtigste aktuelle Themen nannte Bentele am Dienstag die Verbesserung von Strukturen für die häusliche Pflege und die Bekämpfung der Armut. Auch will sie für die Kindergrundsicherung kämpfen. Am Mittwoch will Bentele eine Studie zur häuslichen Pflege vorstellen.