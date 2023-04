Schwaben Benzinbettler zapft 80 Liter Diesel ab

Ein Schwindler hat einem arglosen Lkw-Fahrer in Dillingen 80 Liter Diesel abgezapft. Wie die örtliche Polizeiinspektion am Donnerstag berichtete, stand der Mann am Vortag mit seinem Kleintransporter auf dem Seitenstreifen einer Staatsstraße.

dpa