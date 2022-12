„Könnten bald wieder steigen“ Benzinpreis Regensburg: Super E10 und Diesel im November deutlich billiger geworden

Mail an die Redaktion Tanken war schon mal unerfreulicher als im November. Die Benzin- und Dieselpreise sind in Regensburg und im Rest Deutschlands deutlich gefallen. Foto: Carsten Koall/dpa

Regensburg, Stadt.Die Kraftstoffpreise gingen im November nur in eine Richtung: bergab. Das spiegelt sich nicht nur in den monatlichen Mittelwerten wider, sondern auch in den aktuellen Benzin- und Dieselpreisen in Regensburg.

Laut einer Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken stand der Monatsmittel bei rund 1,8363 Euro im Bundesdurchschnitt. Das entspricht einem Minus von etwa 8 Cent gegenüber dem Vormonat. Diesel kostete mit 1,9749 Euro pro Liter rund 14 Cent weniger als im Oktober.







„Hauptgrund für die geschmolzenen Kraftstoffpreise waren die niedrigen Rohölnotierungen im vergangenen Monat“, Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken.

Aktuelle Benzinpreise in Regensburg: Das kosten Diesel und E10

Wie steht es um den aktuellen Benzinpreis in Regensburg? Am Mittwoch kostete ein Liter Super E10 in Regensburg im Schnitt 1,764 Euro. Der Dieselpreis lag bei 1,848 Euro. Zum Vergleich: Anfang des Monats (1. November) mussten Regensburger im Schnitt 2,153 Euro für den Liter Diesel berappen. Am 5. November waren für Super E10 in Regensburg 1,952 Euro fällig. Im September stand es um den noch ganz anders.

Laut Bock dürfte der Preissturz nur eine kurze Erholungsphase gewesen sein. Denn ab dem 5. Dezember greift die erste Stufe des Öl-Embargos gegen Russland. „Dann könnten die Rohölnotierungen wieder steigen – und damit auch die Kraftstoffpreise“, erklärt der Clever-Tanken-Geschäftsführer.

Benzinpreis im November: Billiger, aber nicht billig

Obwohl sich Autofahrer im November über fallende Kraftstoffpreise gefreut haben, ist der Vergleich mit dem Vorjahresmonat ernüchternd. So hatte der Liter Super E10 im November 2021 im bundesweiten Monatsschnitt rund 1,6858 Euro gekostet, also 15 Cent weniger als im zurückliegenden Monat.

Vier Tankfüllungen à 60 Liter kosteten damals etwa 404,59 Euro. Das waren 36,12 Euro weniger als im vergangenen Monat. Der Liter Diesel hatte vor einem Jahr rund 1,5653 Euro gekostet und somit 41 Cent weniger als im November 2022. Für vier Tankfüllungen zahlten Autofahrer ein Jahr zuvor also etwa 98,30 Euro weniger als im zurückliegenden Monat.

Benzin-Diesel-Schere seit sechs Monaten umgekehrt

Der Preisunterschied zwischen Super E10 und Diesel lag im November bei minus 0,1386 Euro pro Liter. Damit hat sich die Differenz zwischen Diesel- und Benzinpreis gegenüber Oktober (minus 0,1991 Euro) um rund 6 Cent zugunsten von Diesel verringert. Allerdings ist die Benzin-Diesel-Schere den nunmehr sechsten Monat in Folge umgekehrt. Diesel ist also weiterhin teurer als Benzin.

Günstigste und teuerste Tanktage im November

Am teuersten waren Super E10 und Diesel in der ersten Novemberwoche. Anschließend gaben die Preise für beide Kraftstoffsorten wöchentlich immer weiter nach. Der teuerste Diesel-Tanktag war Dienstag, der 1. November. Rund 2,1280 Euro kostete der Liter an diesem Tag im bundesweiten Schnitt. Super E10 war wiederum am Sonntag, den 6. November, am teuersten. Ein Liter kostete an diesem Tag im Mittel etwa 1,9230 Euro.

Am wenigsten zahlten Autofahrer für beide Kraftstoffsorten am Mittwoch, den 30. November. Rund 1,8450 Euro kostete an diesem Tag der Liter Diesel und rund 1,7340 Euro der Liter Super E10.

Benzinpreis-Städteranking: Wo man am billigsten tankt

Beim monatlichen Clever-Tanken-Preisvergleich der 20 größten Städte Deutschlands belegte im November Nürnberg Platz eins der günstigsten Super-E10-Tankstädte. 1,8005 Euro kostete hier der Liter Super E10 im Monatsschnitt. Berlin (1,8028 Euro) und Mannheim (1,8059 Euro) belegten die Plätze zwei und drei. Hingegen am teuersten war Super E10 in Frankfurt am Main (1,8628 Euro), Wuppertal (1,8562 Euro) und Hannover (1,8498 Euro). Im teuren Frankfurt kosteten vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 damit etwa 447,07 Euro, also 14,95 Euro mehr als im günstigen Nürnberg.

Benzinpreis Regensburg: Wann Sprit am billigsten ist

Doch egal, wie sich die Preise insgesamt entwickeln werden: Die regionalen Preismechanismen gelten weiterhin. Daher sollten Autofahrer stets den optimalen Zeitpunkt zum Tanken finden, was üblicherweise in den späteren Abendstunden am besten gelingt. Steffen Bock rät Autofahrern, die Kraftstoffpreise entlang geplanter Fahrtrouten regelmäßig zu vergleichen oder wiederkehrend genutzte Tankstellen dauerhaft im Blick zu behalten.

„Über Apps, das Navigationsgerät oder das Internet lassen sich die günstigsten Tankstellen der Umgebung ermitteln. Zudem können Tankstellen in der App von Clever Tanken als Favoriten angelegt werden. Diese können Autofahrer dann beobachten und so günstige Tankzeiten erkennen. Teure Autobahntankstellen sollten sie jedoch stets meiden, wenn das ohne Umwege möglich ist.“

Tankstellen in Regensburg: Der Preis schwankt

Beachten sollten Autofahrer zudem, dass es seit langem mancherorts bis zu sechs Preisspitzen am Tag gibt – insbesondere an den Markentankstellen. Steffen Bock: „Teilweise kommt es an ein und derselben Tankstelle zu Unterschieden von bis zu 15 Cent pro Tag. Beim Vergleich aller Tankstellen einer Stadt sind innerhalb von 24 Stunden auch schon mal bis zu 22 Cent drin.“ Günstige Tankzeiten bieten sich oft im Zeitraum zwischen 8 und 10 Uhr, 12 und 13 Uhr sowie 20 und 22 Uhr. Allerdings sind Abweichungen von diesen Regeln immer möglich.

