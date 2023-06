Waldbrandgefahr Beobachtungsflüge in Oberbayern und Schwaben

Wegen akuter Waldbrandgefahr werden in Südbayern ab Montag Luftbeobachtungsflüge durchgeführt. Beobachtet würden Wälder in ganz Oberbayern und Schwaben, teilten die beiden Bezirksregierungen mit. Der Waldbrandgefahren-Index weise für Oberbayern derzeit eine hohe Waldbrandgefahr aus (Stufe 4), hieß es von der Regierung in München. Besonders gefährdet seien Wälder auf leichten sandigen Böden mit geringem Baumbewuchs, sonnige Waldlichtungen und Waldränder.

dpa