Kriminalität Berauschter Autofahrer: Seit 15 Jahren keinen Führerschein Vor 15 Jahren musste er seinen Führerschein abgeben - jetzt hat die Polizei den 37-Jährigen berauscht hinterm Steuer erwischt.

Gräfenberg.Die Beamten stoppten ihn in Gräfenberg (Landkreis Forchheim). Der Mann gab zu, am Vortag die Droge Crystal Meth genommen zu haben, wie sie am Freitag mitteilten. Bei der Kontrolle seines Autos fanden die Beamten am Mittwochabend zudem jeweils gut 100 Gramm Amphetamin und Marihuana sowie weitere Drogen. Der Mann musste Blut abgeben und kam in Untersuchungshaft.