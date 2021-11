Anzeige

Unfälle Bergläufer stirbt nach 80-Meter-Sturz in den Allgäuer Alpen Ein Bergläufer ist in den Allgäuer Alpen rund 80 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben.

Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Oberstdorf.Der 31-Jährige sei beim Abstieg vom Entschenkopf nahe Oberstdorf im Landkreis Oberallgäu abgerutscht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sein 38-jähriger Begleiter hatte den Absturz am Freitag Rettungskräften gemeldet. Am Samstag barg die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Leiche aus dem unwegsamen Gelände.

