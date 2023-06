Oberbayern Bergsteiger an Zugspitze abgestürzt und gestorben

Ein Bergsteiger ist an der Zugspitze abgestürzt und gestorben. Eine Augenzeugin hatte angegeben, dass der bisher unbekannte Mann am Freitag kurz unterhalb des Gipfels bei Garmisch-Partenkirchen durch einen kleinen Schneerutsch erfasst und mitgerissen wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

dpa